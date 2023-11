Presidente do Irão viaja para Arábia Saudita para reunião da OCI

O presidente iraniano viajará no domingo para a Arábia Saudita para participar numa cimeira da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) sobre Gaza. Esta é a primeira visita de Ebrahim Raisi a Riade desde que os dois países normalizaram as relações em março.

“O Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, deslocar-se-á no domingo a Riade, capital da Arábia Saudita, para participar na cimeira da Organização de Cooperação Islâmica sobre a Palestina”, informou a agência noticiosa do Irão.

Esta é a primeira viagem do presidente à Arábia Saudita desde que Riade e Teerão acordaram, em março, em normalizar as relações, cortadas em 2016. Após a reabertura das embaixadas e consulados, foram já várias as visitas de alto nível entre os dois países.

A OCI, que reúne 57 nações e inclui paíse muçulmanos não árabes, como o Irão, Afeganistão e Paquistão, reuniu-se em meados de outubro para discutir o conflito de Gaza.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hosein Amir Abdolahian, participou na reunião, em que acusou os EUA dos “crimes” de Israel em Gaza e apelou à criação de um tribunal internacional para os julgar.

Teerão saudou o ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro, e desde então tem alertado para a possibilidade de os seus aliados abrirem outras frentes de guerra com Israel.