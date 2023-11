António Costa é mesmo bom!

Podem dizer-me que é desmérito da oposição, porém António Costa tem mudado os cânones da política portuguesa.

Em política estratégica é dos melhores. No espaço de dez anos arrumou com António José Seguro, de seguida, Pedro Passos Coelho vence as eleições, mas não consegue formar governo e convive com o anátema que cortou salários. O PSD não consegue fazer valer a ideia, que isso se deveu à entrada da troika pelo desvario de um governo socialista.

Quando fez o acordo com o BE e PCP, houve uma acalmia social no país com poucas greves e manifestações. Nas eleições seguintes anulou completamente o BE e o PCP ao alcançar uma maioria absoluta, retira 14 deputados ao BE ( tem agora 5) e 6 deputados ao PCP (tem agora 6), reduzindo drasticamente a sua força e influência política. O PSD também perdeu deputados apesar da sua votação andar à volta de 27% , passou de 79 para 72 deputados.

Ao ter uma maioria absoluta, dá para tudo, até para tentar limitar a influência de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, tentam pegar pelo que diz, descontextualizando o seu raciocínio.

Porém, o PR tem mantido a sua serenidade, sendo muito inteligente com um alcance único, vai aqui e ali desgastando o rochedo socialista.

O PSD, que é um partido de poder, não tem ajudado, vive momentos confrangedores e com eternas disputas internas que só ajudam António Costa a manter-se no poder.

Pode dizer-se que este OE 2024 dá com uma mão e tira com a outra. Pode dizer-se que António Costa lidera um governo com mais trapalhadas que há memória. Pode dizer-se que os portugueses estão a empobrecer a olhos vistos.

Tudo isto é verdade, mas o que conta é a percepção que os portugueses têm disto tudo.

As sondagens são um sinal e dão-lhe razão. E, portanto, goste-se ou não, é preciso arranjar um antidoto para vencer António Costa. Os portugueses pensam com os bolsos, não pensam com a cabeça.

O eureka da política portuguesa: quem será que consegue derrubar António Costa?

Fundador do Clube dos Pensadores