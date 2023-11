Aristóteles Drummond lança novo livro no Grémio Literário

Cartas de Lisboa — uma visão da direita esclarecida sobre a história luso-brasileira é o título da nova obra, do jornalista brasileiro Aristóteles Drummond, de 78 anos, que será lançada esta segunda-feira no Grémio Literário pelas 18h.

"Aristóteles Drummond é um típico representante do Brasil tradicional — orgânico e harmonioso. Seus quase 60 anos de vida pública — exercidos notavelmente na imprensa, na política partidária e na administração pública e privada — são o testemunho eloquente de um homem civilizado, para quem a política, antes de tudo, é a arte da convivência. Sendo a defesa dos princípios conservadores, para Aristóteles Drummond, um dever inelutável, o presente livro dá a exata medida de tal labor cívico e patriótico, comprometido com a vocação histórica que une o Brasil a Portugal, em sua ação missionária e universalizante", lê-se na contracapa da obra que conta com prefácio de Jaime Nogueira Pinto.

"Apresenta, revistos e ampliados, os principais artigos do grande jornalista originalmente publicados no semanário O Diabo, de Lisboa", é ainda acrescentado acerca do mais recente livro do vice-presidente e Grande Benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro e Cavaleiro Comendador da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é igualmente escritor, ensaísta, memorialista, político e empresário.

Drummond é cronista do Nascer do SOL.