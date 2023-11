Gaza. Linhas telefónicas e Internet cortadas pela terceira vez

Pela terceira vez desde o início da guerra, as linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza foram cortadas por Israel

“Lamentamos anunciar o encerramento total dos serviços de comunicações e internet em Gaza depois de o lado israelita ter desligado os servidores”, disse a Paltel em comunicado, este domingo.

Pouco depois do terceiro apagão, as tropas israelitas lançaram novos bombardeamentos na cidade de Gaza e noutras áreas no norte da Faixa de Gaza.