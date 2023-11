Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima

O aviso de agitação marítima foi prolongado até às 6h00 de segunda-feira, revelou a capitania do Porto do Funchal.

A costa norte da Madeira está sob aviso laranja para a agitação marítima até às 21h00 de hoje, passando depois para amarelo até às 9h00 de segunda-feira.

As ondas na costa norte podem chegar aos 6,5 metros, enquanto na costa sul não deverão ser superiores a 3,5 metros, revela ainda a capitania do Porto do Funchal.