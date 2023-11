Homem e mulher socorridos pela Marinha

Um homem e uma mulher, de 64 e 70 anos, de nacionalidade americana, foram socorridos na tarde de sábado pela Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a bordo de um navio cruzeiro, a Este da ilha da Madeira.

Em comunicado, divulgado este domingo, a Marinha explica que o navio, de bandeira maltesa e com o nome ‘CELEBRITY BEYOND’, encontrava-se “a navegar a cerca de 204 milhas náuticas, o equivalente a 378 quilómetros”, quando “efetuou um pedido de auxílio por via de uma chamada telefónica, a informar que estava a bordo uma passageira com arritmia cardíaca”.

“De imediato foi informado o CODUMAR que efetuou a avaliação do estado da vítima, considerando a situação como um resgate médico urgente”, lê-se ainda na mesma nota, acrescentando que, mais tarde, “surgiu um novo contacto do navio relatando que outro passageiro teria sofrido um golpe na cabeça, também classificado como resgate médico urgente”.

Para o resgate, foi empenhada a aeronave EH-101, da Força Aérea Portuguesa, para transportar as vítimas até ao Aeroporto do Funchal, “tendo aterrado no mesmo pelas 19 horas e 55 minutos” de sábado. Posteriormente, os doentes foram transportados para uma unidade hospitalar.