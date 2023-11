Gaza. Netanyahu suspende ministro israelita que sugeriu ataque nuclear

O Ministro do Património de Israel, Amichay Eliyahu, sugeriu o lançamento de uma bomba nuclear na Faixa de Gaza, durante uma entrevista.

O governante, que faz parte da coligação do governo de Netanyahu, disse à rádio israelita “Kol Barama”, quando questionado sobre se defendia o lançamento de “alguma espécie de bomba atómica” na Faixa de Gaza “para matar toda a gente”, respondeu que “é uma opção”.

As declarações polémicas foram rapidamente alvo de críticas pelo gabinete de Netanyahu.

“As declarações do ministro Amihai Eliyahu não correspondem à realidade. Israel e as FDI [Forças de Defesa de Israel] estão a operar de acordo com as mais elevadas normas do direito internacional para evitar prejudicar inocentes. Continuaremos a fazê-lo até à nossa vitória”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro de Israel, através do X (antigo Twitter).

Por sua vez, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema-direita, disse que tinha conversado com Eliyahu e que este lhe garantiu que “as suas palavras foram ditas de forma metafórica”.

“É claro para todos nós que a organização Hamas deve ser destruída e apagada e é claro que faremos todos os possíveis para devolver as pessoas raptadas às suas casas”, escreveu Ben Gvir, também na rede X.

Por fim, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após todas as polémicas e reações que as declarações estavam a causar, anunciou que suspendeu “indefinidamente” Eliyahu das próximas reuniões dentro do Governo.