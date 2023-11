Cantora Céline Dion reaparece em público após três anos

A cantora Céline Dion foi diagnosticada com uma doença rara, Síndrome da Pessoa Rígida, há uns anos, tendo levado ao seu afastamento de uma vida mais pública.

Recentemente, a cantora canadiana foi a um jogo de hóquei no gelo com os filhos e chegou mesmo a partilhar fotografias do momento no seu Instagram.

Foi a primeira vez em mais de três anos que Céline Dion surgiu em público.

"Divertimo-nos muito a visitar os Montreal Canadiens depois do jogo com os Vegas Golden Knights", escreveu na legenda da fotografia, onde estava acompanhada pelos filhos.