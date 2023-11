Cascais. Retomadas buscas por mulher que desapareceu junto ao Cabo Raso

Foram retomadas, este sábado, as buscas para encontrar a mulher, de 29 anos, que desapareceu na sexta-feira à tarde no Cabo Raso, em Cascais, depois de ter sido arrastada por uma onda quando passeava no local.

"Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, estão empenhadas, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e o navio NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e da Proteção Civil de Cascais", lê-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado por volta das 17h30 de ontem, sendo referido que duas pessoas tinham caído ao mar.

"À chegada ao local constatou-se que o homem tinha conseguido chegar a terra pelos próprios meios, com a ajuda de populares, apresentando ferimentos ligeiros, tendo sido assistido pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e, posteriormente, transportado para uma unidade hospitalar pelo INEM", informou ainda a AMN.

As buscas pela mulher, de nacionalidade colombiana, foram iniciadas por mar, através da Estação Salva-vidas de Cascais, e por terra, pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Cascais.