Combustíveis. Preço volta a ser atualizado

O preço do gasóleo vai descer meio cêntimo na próxima segunda-feira. Já o da gasolina deverá manter-se inalterado.

Assim, na próxima semana, o gasóleo deverá ficar nos 1,701 euros por litro e a gasolina passa a 1,768.

Sublinhe-se o preço varia entre marcas e postos de abastecimento.

Sublinhe-se que esta é a segunda descida consecutiva do preço do gasóleo, na semana anterior tinha desagravado 2,5 cêntimos. A inalteração do litro da gasolina também volta a repetir-se.