Golo de Holsgrove dá vitória ao Estoril em casa do FC Porto

O FC Porto perdeu, esta sexta-feira, em casa com o Estoril Praia por 1-0.

O jogo ficou marcado pelo penálti desperdiçado de Taremi logo aos 6 minutos, graças à defesa do guarda-redes do Estoril, Carne.

Aos 75 minutos, Jordan Holsgrove chega ao golo, na marcação de um livre e faz o 1-0, resultado que se manteve até ao final do jogo.

Com a derrota, a primeira em casa nesta época, os dragões mantêm o terceiro lugar com 22 pontos, a três do líder Sporting.