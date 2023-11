Euromilhões. Primeiro prémio sai em Portugal

O primeiro prémio do sorteio do Euromilhões, desta sexta-feira, no valor de 31 milhões de euros saiu a um apostador que registou o boletim em Portugal.

Esta é a segunda vez que um primeiro prémio fica em território nacional em menos de um mês.

Dois segundos prémios, no valor de 123 mil euros, também foram registados no país.

Veja a chave sorteada:



Números: 8, 21, 31, 39, 47



Estrelas: 5, 9