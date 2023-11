Cabo Verde. Governo garante novos investimentos de 426 milhões de euros

O primeiro-ministro de Cabo Verde foi um dos convidados do Fórum Global Gateway, que teve lugar em Bruxelas a semana passada. O Fórum integra a União Europeia (UE), governos dos países convidados, representantes do setor privado e da sociedade civil, instituições financeiras e organizações internacionais. A sua participação constitui um enorme sucesso para Cabo Verde, do ponto de vista político e económico.

A importante visita a Bruxelas permitiu ainda desenvolver encontros ao mais alto nível com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e com o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrel.

«O pacote para Cabo Verde da Estratégia Global Gateway são 426 milhões de euros que vão ser aplicados na transição energética para acelerarmos o processo de introdução das energias renováveis, na economia azul com fortes investimentos nos portos, e na economia digital com a conectividade entre as ilhas através do cabo submarino de fibra ótica», declarou Ulisses Correia e Silva.

Estes avultados investimentos públicos têm uma parte de subvenção da União Europeia e outra parcela que é empréstimo do Banco Europeu de Investimento, sendo que também há investimentos privados.

Entre os países africanos, o Governo de Cabo Verde é aquele que tem implementado as mais estreitas e desenvolvidas relações com a União Europeia, que vai agora englobar também a transformação digital e a economia digital, e dar novos ímpetos à ciência, inovação e investigação.

Também no capítulo da segurança a viagem foi particularmente positiva já que na reunião com Stoltenberg, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva conseguiu uma aproximação à NATO relativamente à segurança marítima. «Cabo Verde tem uma Zona Económica Exclusiva muito vasta e a necessidade de ter bons parceiros para fiscalização, patrulhamento, garantir os interesses relativamente ao controlo da pesca ilegal e a contribuição positiva a nível da prevenção e combate ao tráfico de drogas e pirataria», acrescentou o líder do Governo de Cabo Verde.