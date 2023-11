Mau Tempo. Proteção Civil emite aviso para as próximas 48 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, esta sexta-feira, um aviso a alertar para o agravamento das condições meteorológicas para as próximas 48 horas.

O aviso da Proteção Civil surge na sequência das previsões do IPMA que apontam para vento e chuva fortes, agitação marítima e queda de neve, em especial nas regiões do Norte e Centro, em particular no Minho e Douro Litoral.

Antecipa-se a ocorrência de vento forte, com rajadas até 100 km/h, nas terras altas do Norte e Centro e agitação marítima elevada, com ondas de seis a nove metros, além de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

São expectáveis inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, assim como a ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, alerta a Proteção Civil.

Na sequência do agravamento previsto a população deve desobstruir os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirar de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e para garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas. Deve haver também um especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas.