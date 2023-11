Idanha-a-Nova. Mulher detida por tentativa de homicídio do companheiro

A Polícia Judiciária deteve, esta sexta-feira, uma mulher, de 40 anos, suspeita de ter tentado matar o companheiro, de 47 anos em Idanha-a-Nova.

A tentativa de homicídio ocorreu ontem “no interior da residência familiar de ambos e em contexto de violência doméstica, potenciada pela dependência de álcool que atinge os dois elementos do casal, cidadãos estrangeiros imigrantes em Portugal, há aproximadamente três anos”, informa a PJ, através de comunicado.

A vítima foi com um golpe “desferido com uma faca de aproximadamente 20 cm de lâmina, que lhe perfurou a zona do abdómen, causando-lhe uma laceração hepática e significativa perda de sangue, com risco para a vida”.

O homem foi socorrido por um amigo do casal, que estava na habitação, e que prestou socorro, tendo evitado a morte da vítima, que foi depois operada de urgência no Hospital de Castelo Branco.

A detida será presente às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.