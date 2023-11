TAP. Marcelo ainda à espera da resposta de Costa

Para já, a única resposta que chegou a Belém, depois da devolução do diploma sobre a privatização da TAP, foi em jeito de provocação. António Costa escolheu João Galamba, o ministro que Marcelo achava que já não o devia ser, para encerrar o debate do Orçamento do Estado para 2024.

Galamba não perdeu a oportunidade para também dar a sua ferroada ao Presidente – acabou a citá-lo e a acrescentar às palavras de Marcelo um elogio à proposta do Governo.

Após o veto ao diploma da TAP, o primeiro-ministro garantiu que esclareceria as dúvidas presidenciais, mas, uma semana depois, Belém continua à espera que cheguem respostas satisfatórias.

A dúvida que persiste, sobretudo depois de Costa insistir em enfrentar o Presidente com a imposição de João Galamba como um ativo do Governo, é se a resposta do chefe do Executivo vai surgir com a devolução do diploma a Belém sem alterações.

Para tanto basta que o Governo transforme o decreto em proposta de lei e o leve a votos no Parlamento. A maioria socialista será suficiente para ultrapassar Marcelo.