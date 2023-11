Naufrágio de veleiro em Santa Cruz faz três mortos

Esta sexta-feira, em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, dois homens e uma mulher deram à costa na Praia da Formosa, em paragem cardiorrespiratória depois de o veleiro onde seguiam ter naufragado, avança fonte da Marinha.

O porta-voz da Marinha Portuguesa, Comandante José Luís Sousa, em declarações à agência Lusa, afirmou que “os três náufragos que deram à costa não tinham colete”.

O veleiro, com bandeira dinamarquesa, saiu às 07h30 do Porto de Peniche, acrescenta uma fonte da Marinha Portuguesa à TSF, confirmando a morte dos três náufragos.

O veleiro naufragou a mil metros ao largo da praia da Formosa, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

O Comandante avançou ainda que “o alerta para o acidente foi dado às 11h08, tendo sido mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea".

Já um comunicado da Autoridade Marítima Nacional avança que “à chegada ao local, constatou-se que tinham dado à costa alguns destroços, alegadamente da embarcação, e três náufragos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, todos sem coletes salva-vidas e em paragem cardiorrespiratória. Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras iniciaram de imediato as manobras de reanimação".

Foram de imediato iniciadas buscas por eventuais tripulantes desaparecidos, que estão a ser coordenadas no local pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Peniche.