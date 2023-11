Albufeira gasta 150 mil euros em cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Albufeira vai gastar 150 mil euros, pelo menos, em cabazes de Natal este ano. De acordo com o concurso público publicado em Diário da República na passada segunda-feira, 30 de outubro, esse é o valor base estipulado pela autarquia liderada por José Carlos Martins Rolo para o fornecimento de 1800 cabazes durante a próxima quadra natalícia. Segundo o anúncio do procedimento, o prazo para a apresentação das propostas termina este sábado, 4 de novembro, e "os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas até 66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas".

O concurso público tem em vista a distribuição de cabazes pelas "famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade económica" no concelho. E o contrato terá um prazo de execução de 10 dias.

Em anos anteriores, a autarquia de Albufeira chegou a entregar cabazes de Natal a mais de 900 famílias do concelho ao abrigo de um programa lançado durante a pandemia.