Fernando Tordo inaugura exposição de pintura no Porto

Neste mês de novembro, o Porto vai acolher um evento - "A canção das cores" - especial que combina arte e música na galeria WOW. O músico Fernando Tordo será o destaque desta celebração cultural única. O evento promete encantar todos os amantes da cultura, enfatizando a importância da abordagem descomprometida e curiosa na apreciação da arte, conforme afirmado por Fernando Tordo.

A exposição apresentará não apenas as obras de pintura de Fernando Tordo, mas também os esboços do artista Júlio Resende, criados em 1991 e inspirados em canções famosas de Fernando Tordo, como "Cavalo à Solta," "Kyrie" e "Estrela da Tarde." Serão exibidas 13 dessas obras do Mestre Júlio Resende, uma estreia na galeria WOW.

Durante a semana, a galeria abrirá as suas portas para uma exposição emocionante, revelando as criações artísticas de Fernando Tordo, caracterizadas por traços emotivos e cores vibrantes, oferecendo aos visitantes uma jornada única pelo mundo criativo do artista.

Nos fins de semana, a galeria ganhará vida com os concertos de Fernando Tordo, que acontecerão naquele espaço, com as obras de arte servindo como cenário.