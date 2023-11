Baixa da Banheira. Suspeito de violar menina de quatro anos fica em prisão preventiva

O crime aconteceu no passado sábado durante uma festa de aniversário. O suspeito era um dos convidados e já tinha antecedentes por crimes de idêntica natureza.

Um homem, de 61 anos, suspeito de violar uma menina de quatro anos na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, ficou em prisão preventiva.

A violação ocorreu durante uma festa de aniversário, no dia 28 de outubro, e o suspeito, com antecedentes criminais de natureza semelhante, era um dos convidados.

“A determinado momento, o progenitor da vítima, constatou que esta não se encontrava no local” e de “imediato todos os adultos presentes, realizaram diligências, vindo a vítima a ser encontrada nas escadas de acesso a um prédio, junto do suspeito”, lê-se no comunicado que a Polícia Judiciária partilhou a dar conta da detenção.