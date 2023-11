Depressão Ciarán causa uma morte em Espanha e cancela dezenas de voos e comboios

O mau tempo em Espanha fez uma vítima mortal, em Madrid. Uma mulher morreu, esta quinta-feira, após ter sido atingida por uma árvore. O temporal levou também ao cancelamento de dezenas de voos e ligações de comboio, avançam as autoridades locais.

A vítima mortal é uma mulher de 23 anos que morreu depois de ter sido atingida por uma árvore que caiu sobre um passadeira de peões, numa rua, no centro de Madrid, avançam os serviços de emergência Samur.

O cancelamento de dezenas de voos e ligações de comboios, no centro e no Norte de Espanha, bem como o encerramento de oito parques em Madrid, ocorreu devido à intempérie, particularmente por causa vento.

Há ainda ligações ferroviárias afetadas na costa espanhola do mediterrâneo.

A tempestade Ciarán está a atingir diversos países na Europa. A região da Galiza, que faz fronteira com o norte de Portugal, é a mais afetada em Espanha, com as autoridades a registarem centenas de ocorrências, sobretudo devido à queda de árvores, de postes, de cabos, e a desabamentos de terra e de pedras para as estradas e outras vias de circulação.