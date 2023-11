Olhão. PJ detém homem que tentou matar ex-companheira à frente da filha menor

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 29 anos, suspeito de ter tentado matar a ex-companheira, de 23 anos, no concelho de Olhão.

A vítima foi agredida, na madrugada de 1 de novembro, “com recurso a arma branca, sofrendo diversas lesões, cuja gravidade determinou a sua condução ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde se encontra internada”, lê-se no comunicado das autoridades.

“A agressão foi perpetrada na presença de uma criança, que pernoitava no quarto com vítima, sua mãe”, acrescenta a PJ.

As agressões só foram interrompidas pelo senhorio da casa, que é amigo do casal, e que, alertado para a situação, e “após arrombar a porta do quarto, interveio em socorro da vítima, afastando e desarmando o agressor, evitando assim a consumação do homicídio”.

O agressor ainda conseguiu fugir, mas acabaria por se entregar às autoridades policiais, horas após o ataque à ex-companheira.

O ex-companheiro da vítima já referenciado pela prática do crime de violência doméstica e agora será presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.