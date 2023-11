FNAM adia ronda negocial com Ministério da Saúde para sábado

O Ministério da Saúde avançou, esta quinta-feira, que a ronda negocial entre o Governo e os sindicatos médicos, que estava marcada para esta sexta-feira, foi adiada para sábado a pedido da Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

A informação revelada hoje pelo Ministério avança que “a Fnam contactou hoje o Ministério da Saúde, pedindo o reagendamento da ronda negocial para sábado e, não tendo o SIM [Sindicato Independente dos Médicos] nada a opor, o Ministério da Saúde acedeu ao pedido. A reunião será assim no sábado, pelas 14h00".

Na última reunião com o Governo, na passada terça-feira, os sindicatos médicos afirmaram estar “muito longe” de um acordo.

Em declarações aos jornalistas o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, disse ter sido surpreendido com o facto de a Fnam ter pedido para ver os diplomas das Unidades de Saúde Familiar e da criação do regime da dedicação plena dos médicos.

Poucos minutos mais tarde, a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, confirmou ter sido feita uma pausa e que as negociações iriam ser retomadas "com toda a normalidade e toda a regularidade" após terem acesso aos documentos solicitados.