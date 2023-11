Moscovo revoga ratificação de tratado que proíbe testes nucleares

Foi, esta quarta-feira, assinado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, a lei que revoga a ratificação pela Rússia do tratado de Proibição Total de Testes Nucleares.

Depois de ter sido aprovado pelas duas câmaras da Assembleia Federal da Rússia e publicado no portal oficial da informação jurídica do Governo, o documento entre imediatamente em vigor.

O projeto de lei foi aprovado pelo Senado a 25 de outubro, depois de ter recebido a aprovaçãp da Duma (câmara baixa) uma semana antes.

As autoridades russas, segundo a agência espanhola EFE, disseram que a revogação não significa que a Rússia vá retomar ensaios nucleares, pelo menos por enquanto, sendo que a “moratória continua” em vigor.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkob, citado pela EFE, esclareceu que o “Presidente russo formulou-o de forma muito clara: temos de preparar os nossos locais de ensaio para retomar os ensaios”, acrescentando que “na prática, os testes só podem ser retomados depois de os Estados Unidos efetuarem testes semelhantes".

Em fevereiro, a Rússia suspendeu também a participação no tratado de desarmamento nuclear New Start, assinado com os Estados Unidos em 2010, o último acordo bilateral que ligava russos e norte-americanos.