Europa sob ameaça dos ventos mais fortes em décadas

França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental poderão enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em décadas à medida que a tempestade Ciarán avança em direção à costa, alertaram esta quarta-feira diferentes serviços de meteorologia.

Em França, a Météo-France alertou para ventos com rajadas de cerca de 145 km/h na Bretanha, Normandia e Pays de la Loire. No noroeste do país, são esperados ventos de até 170 km/h e ondas de quase 10 metros de altura.

A autoridade ferroviária francesa, a SNCF, cancelou alguns comboios regionais em cinco regiões da zona Este a partir desta noite e suprimiu as paragens intermédias na rota dos comboios rápidos entre Paris e Rennes. Prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas, além da região do Loire-Atlantique, a mais a sul.

“É nos momentos mais calmos que devemos preparar-nos”, afirmou um porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros, aconselhando os moradores a ficarem em casa, fecharem bem as janelas e prepararem ‘kits’ de emergência com medicamentos e lanternas em caso de falta de energia elétrica.

Do outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, o serviço de meteorologia emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130km/h ou mais nas áreas costeiras entre a noite de quarta-feira e quinta-feira.

As Ilhas do Canal e o leste da Inglaterra sofrerão o maior impacto do vento e da chuva, mas grande parte do sul e sudeste será também atingida por ventos e chuvas mais fortes do que o normal. O Met Office antecipa que poderão haver falhas de energia na sequência de queda de árvores, constrangimentos na circulação rodoviária e o encerramento de serviços ferroviários.

A última vez que se registaram ventos fortes deste nível no Reino Unido foi durante a tempestade Eunice em fevereiro de 2022, mas a tempestade Ciarán poderá causar ainda mais danos. As autoridades alertam que “o vento continua a ser a maior ameaça da tempestade” e aconselham a população a preparar-se para possíveis cheias na quarta-feira. Mas os piores impactos são esperados na quinta-feira.