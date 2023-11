Eleições legislativas antecipadas da Sérvia convocadas para 17 de dezembro

O Presidente da Sérvia dissolveu esta quarta-feira o parlamento do país e convocou eleições legislativas antecipadas para 17 de dezembro.

“Vivemos tempos em que é imperativo que estejamos todos unidos na luta pela preservação dos interesses vitais nacionais e estatais da Sérvia”, afirmou o chefe de Estado sérvio, depois de anunciar de forma oficial a convocação de eleições. Aleksandar Vucic já tinha avançado no final de setembro a data das novas eleições legislativas, que coincidirão com as eleições locais em 65 municípios do país, incluindo Belgrado.

As eleições legislativas são antecipadas em mais de dois anos, uma vez que o mandato regular da atual legislatura terminaria na primavera de 2026. No comunicado divulgado com o anúncio da nova data eleitoral, o chefe de Estado diz que o país terá de enfrentar “muitas pressões num futuro próximo”, devido às relações com o Kosovo e a outras questões.

A dissolução do parlamento é anunciada um dia depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter reunido com Aleksandar Vucic e o ter instado a tomar medidas concretas para facilitar o entendimento com o Kosovo, antiga província sérvia que Belgrado não reconhece. UE e EUA querem a normalização das relações no quadro de um diálogo liderado por Bruxelas e em que Belgrado adote sanções contra a Rússia.

Nas legislativas de abril de 2022, realizadas a par das presidenciais, Vucic e o seu Partido Progressista Sérvio (SNS) conseguiram ser reeleitos, apesar de terem sofrido perdas significativas. A oposição “pró-ocidental” formou um bloco para defrontar o SNS e o atual presidente sérvio, no poder há mais de uma década, e a quem acusam de exercer um controlo autocrático sobre as instituições e os meios de comunicação social.