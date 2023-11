Proteção Civil alerta para o mau tempo nas próximas 48 horas

As condições meteorológicas vão agravar nas próximas 48 horas e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou, esta terça-feira, que o IPMA prevê “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a norte do Cabo Mondego durante a manhã e no litoral Norte, a partir do final da tarde”, bem como “precipitação persistente nas regiões montanhosas do Minho e Douro-Litoral, podendo exceder 40 mm em 6 horas.

A nota da Proteção Civil dá conta de que é esperado “vento forte, com rajadas até 70 km/h no litoral Norte e, no final do dia, com rajadas até 90 km/h no Norte e Centro” e “agitação marítima na costa ocidental, a norte do cabo Raso, com ondas de 4 a 5 metros”.

Também na quinta-feira, o tempo não verá melhorias: estão previstos “períodos de chuva, por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã”, bem como a “possibilidade de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude” e “vento forte nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 100 km/h” e “agitação marítima forte a sul do cabo Raso, com ondas de 5 a 7 metros (podendo atingir 14 metros de altura)”.

A Proteção Civil alerta ainda para eventuais “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro”, além de “cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.