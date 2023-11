PS aprova OE na generalidade

O Parlamento aprovou, na tarde desta terça-feira, na generalidade, a proposta de lei do Governo com o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2024).

A proposta foi aprovada pela maioria absoluta do PS, com a abstenção dos deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares. As restantes bancadas – PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda – votaram contra.

A proposta regressa ao plenário no dia 23 de novembro, para ser discutida na especialidade.

A votação final está marcada para dia 29 de novembro.