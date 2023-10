Ministério da Agricultura revela que renovação do parque de tratores está concluída

O Ministério da Agricultura revelou que está concluído o processo referente ao apoio a "pequenos investimentos na exploração agrícola: renovação do parque de tratores agrícolas", com a aprovação de mais de 2 500 candidaturas, distribuídas por 54 avisos abertos, os quais abrangeram todo o território continental de Portugal.

"Com um procedimento simplificado e mais automatizado no que respeita ao acesso aos Fundos Europeus para a Agricultura, o setor vai investir mais de 80 milhões de euros, contando com um apoio, oriundo do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), no montante de 40,4 milhões de euros", disse em comunicado.

Para a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, “além de estarmos a falar de mais um passo em direção a um setor mais eficiente e sustentável, este é também um contributo fundamental no combate aos números da sinistralidade que ainda se registam na agricultura – questão que este Governo sempre teve como prioritária. Assim sendo e porque queremos que estas soluções estejam ao alcance de todas e de todos, a simplificação dos processos é um fator decisivo. E, não esqueçamos, estamos ainda perante em contributo efetivo para mitigar os efeitos das sucessivas crises que os agricultores têm enfrentado. Um parque de máquinas mais eficiente representa menos custos de produção e maior proteção dos recursos e do ambiente”.

De acordo a governante, "este é um investimento que vai permitir a substituição de mais de 2 500 tratores, com uma idade média de 38 anos, por equipamentos mais eficientes e seguros, energeticamente mais sustentáveis e adaptados “às atuais exigências de um setor agrícola moderno e competitivo, em que o acesso à inovação tem de estar democratizado. Falamos de um caminho a ser consolidado até à execução plena do PDR2020 e que constituirá um impulso na implementação dos investimentos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC 23.27). Estamos a preparar o futuro”, sublinhou Maria do Céu Antunes.