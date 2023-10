Peso dos impostos no PIB foi de 38% em Portugal

Os países com percentagens mais elevadas de impostos e contribuições sociais em percentagem do PIB foram França (48%), Bélgica (45,6%) e Áustria (43,6%), enquanto no extremo oposto ficaram a Irlanda (21,7%), a Roménia (27,5%) e Malta (29,6%), com os rácios mais baixos.