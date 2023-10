Lisboa terá 242 câmaras de videovigilância até 2025

A Câmara Municipal de Lisboa informou, esta terça-feira, que a capital terá 242 novas câmaras de videovigilância em toda a cidade, até 2025, num investimento municipal “superior a 5,3 milhões de euros”.

A câmara refere ainda que, atualmente, existem 33 câmaras, mas que até ao início de 2024 irão somar-se 97.

O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, avançou à agência Lusa que “a autarquia faz um balanço positivo do sistema de videoproteção já existente, enquanto meio com capacidades preventivas, que permite um rápido diagnóstico e o acompanhamento remoto, complementando o serviço prestado pela presença física das autoridades".

Além do mais, o município de Lisboa defende que o sistema de videovigilância “constitui mais um contributo para reforçar a segurança de pessoas e bens e auxiliar as forças da autoridade, a cumprir o seu papel de proteger e garantir a lei, apoiando primeiramente a prevenção, mas também a rápida resposta em caso da prática de crimes".

Às 33 câmaras de videovigilância, atualmente instaladas na Baixa de Lisboa, segundo a autarquia, “vão somar-se mais 97 (por concurso público), que começarão a ser colocadas no início do próximo ano": 30 no Cais do Sodré, 17 nos Restauradores, 20 na Ribeira das Naus e 30 no Campo das Cebolas.”

Esta informação já tinha sido divulgada, a 17 de outubro, depois de uma reunião restrita do Conselho Municipal de Segurança, para analisar a situação na cidade e a cooperação estratégica entre a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com Carlos Moedas a defender o reforço do número de agentes e a implementação de videoproteção.

Na rede social X, o Presidente da Câmara de Lisboa sublinhou que “a segurança é fundamental para Lisboa e tudo faremos para a reforçar”.

O concurso, que será lançado em 2024, é “para a colocação de mais 112 câmaras de videoproteção em outras 11 zonas da cidade": Praça do Comércio, Cais das Colunas, Praça D. Pedro IV, Praça da Figueira, Rua Augusta, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua do Comércio, Rua dos Fanqueiros, Santa Apolónia - Rua Caminhos de Ferro e ainda Santa Apolónia - Avenida Infante D. Henrique” avançou a câmara à Lusa.

"No total, serão instaladas até ao fim do mandato [em 2025] mais 209 câmaras, totalizando 242 de videovigilância em toda a cidade", concluiu a autarquia.