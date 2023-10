O feriado será marcado por temporal no Norte e Centro

A partir da noite de terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê dias chuvosos no Norte e Centro de Portugal podendo a chuva ser mais intensa no litoral Norte.

A altura vai crítica será na noite de quarta-feira e alargar-se à região Centro, sendo que os períodos de chuva vão manter-se até sábado.

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente a partir de quarta-feira, podendo haver ondas que começarão com 4 a 5 metros, podendo chegar até aos 7 metros na Costa Ocidental nos dias seguintes