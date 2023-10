Homem armado faz pelo menos um refém em posto de correios no Japão

A noroeste de Tóquio, esta terça-feira, um homem, potencialmente armado, está a manter pelo menos uma pessoa como refém num posto de correios no departamento de Saitama.

De acordo com as autoridades locais, pelas 14h15, no horário local (05h15 em Lisboa) “uma pessoa fez reféns e refugiou-se num posto dos correios” na localidade de Warabi.

As autoridades sublinharam que o agressor estava na posse de um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Duas ou pessoas ficaram levemente ferias num incidente, que aconteceu quando a polícia estava a investigar uma ocorrência anterior relacionada com um ou mais tiros que foram ouvidos, na mesma área, ao início do dia.

Imagens de televisões mostraram o suposto agressor dentro dos correios, vestindo um casaco e um boné escuros e segurando o que parecia ser uma arma de fogo.