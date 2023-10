Israel ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um comandante

As tropas israelitas atacaram, nas últimas horas, cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, acabando por matar um dos comandantes do grupo, avançou o exército israelita, esta terça-feira.

O porta-voz militar, em comunicado, informou que “durante o último dia, as forças de combate combinadas das Forças de Defesa de Israel atacaram cerca de 300 alvos, incluindo posições ocultas de lançamento de mísseis antitanque e foguetes, bem como complexos militares dentro de túneis pertencentes à organização terrorista Hamas".

Os soldados israelitas “mataram os terroristas” durante os confrontos e “deram instruções à força aérea para atacar alvos e infraestruturas terroristas em tempo real”.

Momentos depois, os caças a serviço de Israel bombardearam o centro de comando do batalhão de Beit Lahia, no norte de Gaza, matando Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em território israelita, a 07 de outubro.

Abu Ajina, acrescenta-se num comunicado militar, comandava igualmente o dispositivo aéreo do grupo islamita, incluindo a produção de drones.

Desde que expandiu as operações terrestres na Faixa de Gaza, o exército israelita avançou em direção à cidade de Gaza, chegando aos arredores na segunda-feira, de acordo com a agência de notícias EFE.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda-feira que o avanço das tropas no terreno "está a acontecer em passos medidos mas poderosos, alcançando um progresso sistemático".