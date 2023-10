Lionel Messi vence a Bola de Ouro

Na segunda-feira, Lionel Messi venceu, pela 8.ª vez na sua carreira, a Bola de Ouro.

Apontado como favorito à conquista do trofeu, Messi conseguiu ficar à frente de Haaland (2.º lugar) e Mbappé (3.º lugar).

O internacional argentino, que este verão trocou o Paris Saint-Germain pelos norte-americanos do Inter Miami, sagrou-se campeão francês e, em 41 jogos ao serviço do clube parisiense, conseguiu um total de 21 golos. Porém, o que o ajudou a subir novamente ao pódio foi a conquista do Mundial do Qatar, prova em que também foi distinguido como o melhor jogador.

O internacional português, Bernardo Silva, ficou em 9.º lugar tendo arrecadado o galardão de melhor avançado. Já Ruben Dias acabou na 30.º posição.

O prémio de melhor guarda-redes foi entregue ao guardião do Aston Villa, Emiliano Martínez, que também protege a baliza da seleção Argentina.

Nos escalões mais jovens, Jude Bellingham acabou como melhor entre os sub-21 e o central do Benfica, António Silva, terminou em 8.º lugar.

Vinícius Júnior subiu ao palco para receber o prémio Sócrates, que distingue o futebolista que mais se destaca no campo da solidariedade.

Relativamente ao futebol feminino, Aitana Bonmatí foi premiada como a melhor jogadora do ano. A médio de 25 anos ajudou a seleção espanhola a conquistar o mundial, tendo também acabado como a melhor futebolista da competição.