Atual crise na Saúde: Descodificação

O “gatilho” desta atual crise foi a recusa dos médicos de realizarem mais horas extraordinárias além das 150 anuais a que estão legalmente obrigados. Como as escalas de urgência de várias especialidades são asseguradas, mensalmente, com recurso a horas extraordinárias (o que seria extraordinário passou a comum), as 150 horas de cada médico rapidamente ficam esgotadas em cada ano. Portanto, até ao final deste ano, um número muito significativo de médicos pode, efetivamente, recusar-se a fazer mais horas extras. O resultado disso tem sido conhecido nas últimas semanas: inúmeras urgências estão a ser encerradas (total ou parcialmente) e o cenário irá, previsivelmente, agravar-se.

As razões dos médicos serão diversas, mas, globalmente, traduzem-se em necessidade de reconhecimento. Não chega bater palmas nas varandas (que foi bonito!), como aconteceu durante a pandemia. Os médicos têm perdido, de forma significativa e, alegadamente, de forma mais marcada que muitas outras profissões, poder de compra. Ou seja, os seus salários não têm aumentado, nem em valor absoluto nem relativo.

As possibilidades de progressão na carreira têm sido sucessivamente dificultadas por concursos que não abrem, que têm poucas vagas ou que são demorados. Para além disso, a progressão que antigamente decorria “naturalmente” pelo passar do tempo, hoje está dependente de um sistema de avaliação de desempenho que foi inventado para a administração pública. Mas que em relação aos médicos não está a funcionar ou funciona mal. Desta forma, mantém-se nas posições com que iniciaram a sua carreira.

O acesso a tempo para formação e desenvolvimento profissional é cada vez mais exíguo ou inexistente, não está previsto na sua carga horária anual e, inúmeras vezes, só é possível ser concretizado com prejuízo pessoal (férias, etc.).

A pressão para que o foco da sua atividade seja nos serviços de urgência tem aumentado, e, consequentemente, a insatisfação com os horários, com a realização profissional (porque as especialidades têm muito mais diferenciação e desafios do que apenas os casos urgentes) e com as tentativas de conciliação entre a vida profissional e pessoal. É disto exemplo a alteração da legislação que previa a realização de 12 horas de urgência por semana para as atuais 18 horas (compreensível durante a Troika, aberrante após isso).

Finalmente, tudo isto decorreu enquanto se tornou habitual o ministro das Finanças não dar autonomia aos Hospitais, não permitir planos de investimento (impondo as “cativações” orçamentais) e não permitir contratações individuais. Assim, os médicos passaram a trabalhar em hospitais com equipamentos e instalações cada vez mais degradados e deixaram de ter a garantia, mesmo que não imediata, de serem contratados para os serviços onde se esforçaram durante a sua formação especifica (“internato”), ficando condicionados a vagas que abrem, a nível nacional, muitas vezes em hospitais bem distantes, para as quais muitos nem concorrem.

Neste momento, não serão soluções como as “reorganizações das urgências” (que apenas são encerramentos em locais mais distantes e concentração nos grandes centros) nem a criação das equipas fixas das urgências (que realizarão a abordagem inicial dos doentes, sendo muitas vezes necessário o envolvimento de outras especialidades), que resolverão o problema.

A única solução, julgo, é haver um acordo entre o Governo e os Médicos.

É imperativo que se encontre, rapidamente, o ponto de equilíbrio, para o qual todos devem convergir e dele não tentar sair (denominado o “ótimo de Pareto”).

Médico, licenciado em Gestão e licenciado em Economia. Ex-presidente do INEM