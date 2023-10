Rubiales afastado do futebol por três anos

Foi anunciado, esta sexta-feira, pelo Comité Disciplinar da FIFA, que o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi banido por três anos de "exercer qualquer atividade relacionada com o futebol, tanto a nível nacional como internacional", avançou a agência de notícias Associated France Presse (AFP).

O antigo treinador da federação espanhola, no entender do Comité disciplinar, violou o artigo 13º do Código Disciplinar da FIFA.

Esta decisão sucede-se ao comportamento de Luis Rubiales na final do Mundial feminino, então em funções como presidente, depois de ter agarrado a jogadora Jenni Hermoso, dando-lhe um beijo sem consentimento, após ter feito gestos inadequados quando estava na tribuna e no seguimento da conquista do título mundial por Espanha.

O organismo sublinha ainda que o dirigente pode recorrer da decisão junto do Comité de Apelo.

Além do mais, a FIFA, que já tinha suspendido de forma provisória, Luis Rubiales por ter beijado Jenni Hermoso, proibiu-o de manter contacto com a jogadora.

O organismo máximo do futebol mundial reitera "o compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todos e garantir o respeito pelas regras básicas de conduta".