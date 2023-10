Israel diz já ter matado “dezenas de combatentes” em Gaza

Esta segunda-feira, o exército israelita afirmou que já matou, na Faixa de Gaza, “dezenas de combatentes” das milícias islâmicas barricados em edifícios e túneis, durante os confrontos nas últimas horas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) defenderam, em comunicado, que “estes terroristas” estavam a tentar atacar as tropas israelitas.

Nas últimas horas, o exército israelita continua a alargar as operações terrestres na Faixa de Gaza.

No comunicado de segunda-feira, as IDF afirmaram já ter abartido 600 alvos nos últimos dias, entre eles depósitos de armas, dezenas de lançadores mísseis antitanque e esconderijos do Hamas.

Um dos aviões israelitas, guiado por tropas no terreno, atingiu um edifício do Hamas, onde se encontravam 20 milicianos do movimento.

Outro avião israelita atingiu um lançador de mísseis antitanque, onde se encontrava um número desconhecido de combatentes islamitas, na zona da Universidade Al Azhar, em Gaza.