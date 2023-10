Bas Dost cai inanimado durante jogo da liga neerlandesa

Ao minuto 89 do jogo, entre o AZ Alkmaar e o NEC Nijmegen, Bas Dost caiu inanimado.

O avançando, que já jogou com a camisola do Sporting, estava a realizar uma bela exibição na 10ª jornada do campeonato holandês quando, já perto do final da partida, caiu inanimado, perto do circulo do meio-campo.

Os companheiros de equipa avisaram o árbitro, que assim que se apercebeu do sucedido, suspendeu a partida e deu ordens para a entrada da equipa médica.

O futebolista de 34 anos, que na partida contava com um golo e assistência, encontra-se consciente, pois o na rede social X, o NEC Nijmegen já fez saber que o jogador recuperou a consciência e foi retirado do relvado.

Nas respostas à publicação, vários clubes dos Países Baixos desejaram as melhoras ao avançado.