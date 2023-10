Parte do Castelo de Santa Maria da Feira ruiu durante a madrugada

Durante a madrugada, devido ao mau tempo, uma parte da muralha do Castelo de Santa Maria da Feira, que se encontrava em obras de consolidação, acabou por ruir.

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, explicou que a derrocada ocorreu durante a madrugada, “muito provavelmente pelo excesso de chuva”.

Os destroços da muralha ficaram circunscritos ao perímetro das obras de consolidação e reabilitação que “estavam prestes a terminar” naquela zona do castelo, depois de terem sido identificadas fissuras na muralha.

O projeto de consolidação estava ao encardo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e os seus técnicos e responsáveis encontram-se atualmente no local a determinar as causas da derrocada, que abrange um “um troço com 20 a 30 metros”.