Proteção Civil registou 144 ocorrências até às 11h00 desde domingo

A região Norte do país foi a zona mais afetada com várias inundações, quedas de árvores e limpeza de vias.

Este domingo, entre as 00h00 e as 11h00, a Proteção Civil registou um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental.

À agência Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicou que a zona “mais afetada foi a região Norte, sobretudo a Área Metropolitana do Porto e a sub-região do Tâmega e Sousa", indicando que a região Centro também registou ocorrências, em particular o distrito de Coimbra.

Destas 144 ocorrências registadas em Portugal continental destacam-se inundações, com 58 situações, quedas de árvores, com 38, limpeza das vias, com 27, movimentos de massa, com 13, e queda de estruturas, com oito, de acordo com a Proteção Civil.

Fonte da ANEPC sublinhou ainda que “não há registo de vítimas, nem de ocorrências significativas, não quer, contudo, dizer que não tenha havido danos em viaturas e em algumas habitações e estruturas, mas não temos informação de danos muito relevantes”

De modo a conseguir responder a todas estas situações foram mobilizados 497 operacionais e 203 meios terrestres.

No âmbito deste balanço sobre as ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, a Proteção Civil sublinhou que se mantêm os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que se aplicam à generalidade dos 18 distritos do continente.