África do Sul vence pela quarta vez o Campeonato do Mundo de Râguebi

Após vencer a Nova Zelândia por 12-11, a África do Sul sagrou-se, este sábado, campeã mundial de râguebi no Campeonato do Mundo de França 2023, em Paris, tornando-se na primeira seleção a conquistar quatro títulos mundiais.

Num encontro em que os All Blacks foram a única equipa a chegar ao ensaio, por Beauden Barret (58), os Springboks conseguiram quatro penalidades, de Handre Pollard (03, 13, 19, 34), que lhes valeu o título.

Os sul-africanos somaram, assim, o quarto título mundial, após as conquistas de 1995, 2007 e 2019, e tornaram-se na segunda seleção a revalidar um título de campeã do mundo, após a Nova Zelândia tê-lo conseguido em 2011 e 2015.