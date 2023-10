Benfica empata em casa frente ao Casa Pia

O Benfica empatou frente ao Casa Pia, por 1-1, no Estádio da Luz, este sábado.

A formação de Roger Schmidt volta a perder pontos na Liga Betclic depois da derrota na jornada inaugural, frente ao Boavista.

As águias conseguiram a vantagem mesmo antes do intervalo, aos 44’ minutos, por intermédio de um remate colocado de João Mário na grande área do Casa Pia.

Já na segunda parte a equipa visitante consegue um penálti, contudo, o golo foi travado pelas luvas e Trubin.

O Casa Pia, porém, conseguiu selar um empate aos 81’ com um remate de Larrazabal que passou por baixo das pernas de Trubin.

A formação do Benfica saiu do relvado debaixo de uma rajada de assobios por parte dos adeptos presentes no Estádio da Luz, que mais uma vez, teve casa cheia.