Sete distritos sob aviso laranja devido a Depressão Celine

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou sete distritos sob aviso laranja e três sob aviso amarelo devido à previsão de forte agitação marítima, que levou ao fecho à navegação de seis barras marítimas e condicionando o acesso a outras duas.

As barras de Caminha, Douro, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira encontram-se, este sábado, fechadas a toda a navegação, sendo que as barras de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, avançou a Autoridade Marítima Nacional.

O IPMA colocou sob aviso laranja, para agitação marítima, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (a partir das 06h48 deste sábado até às 12h00), pois estão previstas ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.

Já os distritos de Beja, Faro (até às 18h00) de sábado), Setúbal (até às 00h00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12h00 deste sábado até às 06:00 de domingo), estão sob aviso amarelo para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Espera-se também, nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto e Aveiro, previsão de chuva forte, até às 03h00 de domingo, estando assim os mesmos sob aviso laranja.

Para os distritos de Bragança, Viseu e Coimbra foi emitido um aviso amarelo também devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente.

O IPMA divulgou na sexta-feira um comunicado a alertar para a aproximação da depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, que vai afetar Portugal continental a partir da tarde deste sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral.

De acordo com o IPMA, a depressão Celine, que às 13h00 de sábado "deverá estar centrada a oeste das Ilhas Britânicas", irá condicionar, associada a uma superfície frontal fria, o estado do tempo em Portugal continental a partir da tarde.