Israel expande operações terrestres em Gaza

De acordo com o porta-voz militar israelita, o contra-almirante Daniel Hagari, Israel continua a expandir a sua operação terreste em Gaza com infantaria e veículos blindados, apoiados por “ataques massivos, aéreos e marítimos.

O contra-almirante, Daniel Hagari, avançou, este sábado, que “as forças ainda estão no terreno e dão continuidade à guerra”.

Até então, as únicas operações levadas a cabo por Israel, na Faixa de Gaza, incluíam breves inclusões terrestres noturnas.

Este sábado, os militares divulgaram vídeos a mostrar colunas de blindados, movendo-se lentamente em áreas de Gaza, a primeira confirmação visual de tropas terrestres, além de aviões de guerra que bombardearam dezenas de túneis e 'bunkers' subterrâneos do grupo islamita palestiniano Hamas.,

Estas ações representam uma escalda significativa na campanha, de Israel, para eliminar o grupo islamita, Hamas, que controla a Faixa de Gaza, após a incursão do mesmo no sul de Israel há três semanas, e um novo sinal de que poderá estar próxima uma invasão total de Gaza.

Hagari, na sexta-feira à noite, já tinha confirmado que as forças terrestres “estavam a expandir a sua atividade” em Gaza e a “agir com grande força (…) para alcançar os objetivos da guerra”.

Tendo em conta informação divulgada pelos militares israelitas, entre a noite de sexta-feira e sábado, aviões de guerra atingiram 150 túneis e bunkers subterrâneos no norte de Gaza.

As extensas instalações subterrâneas do Hamas, muitas delas localizadas sob a cidade de Gaza, no norte do território, são vistas como alvos-chave da ofensiva militar de Israel.

O gabinete de comunicação do Hamas relatou fortes confrontos noturnos com forças israelitas em vários locais, incluindo o que disse ser uma incursão de Israel a leste do campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza.