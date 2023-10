Lisboa. Um exército à volta do embaixador de Israel

A sede do PCP e a residência oficial do embaixador de Israel distam pouco mais de 100 metros, e os comunistas têm tido a oportunidade de constatar como o grau de ameaça sobre Dor Shapira tem aumentado.

Se antes dos atentados do Hamas, a 7 de outubro, apenas estava um agente da PSP à porta do edifício, depois desse ataque bárbaro, passaram a ser dois agentes à frente do prédio, devidamente armados e equipados com coletes à prova de bala.

Agora, sempre que o embaixador sai de casa, à sua espera estão entre duas e seis carrinhas da Unidade Especial de Polícia, variando o número de agentes especiais entre os 20 e os 40. Parece um cenário de guerra e os habitantes do Rego já estão a habituar-se ao espalhafato.

O nível de ameaça à comunidade judaica aumentou bastante, e os serviços de segurança temem um ataque a qualquer momento. Daí o reforço exponencial de segurança ao embaixador e a todos os hipotéticos alvos judeus. «Isto não está para brincadeiras», disse ao Nascer do SOL fonte das secretas.