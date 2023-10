Israel e Hamas estão em negociações

Estão a decorrer negociações entre o Hamas e Israel. A notícia está a ser avançada, esta sexta-feira, pela Al Jazeera, que dá conta de que já estão “numa fase avançada” e que o Qatar está a mediar o diálogo entre ambas as partes.

De acordo com a estação de televisão, as conversações têm como objetivo um acordo que possibilite uma troca de prisioneiros entre Telavive e a organização terrorista.

Recorde-se que desde o dia 7 de outubro, dia do ataque surpresa do Hamas, quatro mulheres foram libertadas, entre as mais de 200 pessoas que foram feitas reféns.