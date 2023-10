Estará o futuro da Democracia comprometido?

A Democracia é o pior de todos os regimes excetuando todos os outros. Não fui eu que disse, foi Winston Churchill, mas sempre considerei que estava coberto de razão.

No Mundo Ocidental viver em Democracia tornou-se uma espécie de dado adquirido. A verdade é que a História nos tem demonstrado o contrário. Nada está garantido, nada é eterno.

Mas será que neste momento a Democracia está ameaçada? É uma questão que urge fazer e refletir sobre a mesma. A resposta é difícil, mas julgo que desde o final da II Guerra Mundial que a Democracia nunca teve tão ameaçada como agora.

A atual conjuntura internacional é o espelho da ameaça ao regime democrático. A guerra na Ucrânia e o recente conflito em Israel comprovam-no. Nos campos de batalha da Ucrânia e de Gaza luta-se pela Democracia. A Ucrânia e Israel de um lado e a Rússia e o Hamas do outro. O desfecho destes conflitos contribuirá para o fortalecimento da democracia ou para o seu contínuo empobrecimento. Só o futuro o dirá.

Nos últimos anos as “afrontas” à Democracia têm sido mais evidentes. Recordemos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos da América ou de Boris Johnson na Grã-Bretanha. Acentua-se cada vez mais o fenómeno político a que chamamos populismo. O populismo é algo extremista que se diferencia do que é popular e genericamente aceite, mas que é moderado no seu alcance.

O populismo é utilizado como uma estratégia política por líderes carismáticos, capazes de gerar emoções nas pessoas e trazê-las até si, é uma estratégia que facilmente se propaga pelos meios de comunicação social. Os líderes que recorrem a esta estratégia galvanizam as pessoas com muita facilidade. São figuras muito carismáticas e que por via do descontentamento e descrédito dos cidadãos face ao poder político, lhes dizem aquilo que querem ouvir de um político e assim vão arrastando multidões.

A verdade é que temos vindo a assistir a uma conjugação de fatores que vão contribuindo para o desgaste do regime pelo qual, nós portugueses, fizemos uma Revolução em abril de 1974.

A falta de lideranças e a degradação da classe política, o sucessivo de casos de corrupção nas mais altas instituições nacionais e europeias, o afastamento cada vez maior entre a classe política e os cidadãos – algo que se constata com maior evidência quando há eleições, a percentagem da abstenção é sempre bastante expressiva e só se ouve falar dela nesse dia, depois disso deixa de ser considerada importante – a classe política não toma medidas para que esta percentagem se vá encurtando.

As sucessivas crises económicas também têm contribuído e muito para esta degradação, a verdade é que a distribuição da riqueza não é feita de forma equitativa, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres.

Carlos Jalali, politólogo, dizia-nos há pouco tempo que o século XXI evidencia um retrocesso democrático, dizia o politólogo que alguns autores afirmam que “poderá ser conhecido como o século do autoritarismo”. Os números são claros e em 2022 a proporção da população mundial que vivia num regime democrático caiu para 29%. Muitas das democracias consolidadas, segundo o politólogo “têm enfrentado desafios que seriam inteiramente impensáveis no passado”, como aconteceu nos Estados Unidos na reação aos resultados eleitorais nas últimas presidenciais.

Há sinais de grande preocupação e é preciso renovar a democracia. Cabe ao poder político fazer aquilo que os cidadãos esperam de si.