Oliveira de Azeméis. Mulher desaparecida encontrada morta

Uma mulher, de 64 anos, que estava desaparecida desde quarta-feira em Oliveira de Azeméis foi encontrada morta, esta sexta-feira.

O corpo, segundo o Jornal de Notícias, foi descoberto num riacho a cerca de 800 metros do local do desaparecimento.

A mulher disse ao marido na quarta-feira, depois do almoço, que dar um passeio até ao terreno anexo à casa onde vivem, onde passa um pequeno riacho.

Ao final da tarde, a filha estranhou a ausência prolongada da mãe e alertou as autoridades, que iniciaram as buscas focadas no riacho, havendo a suspeita de queda no curso de água.

O corpo viria a ser encontrado um dia e meio depois a cerca de 800 metros do local.