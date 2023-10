Autoridades norte-americanas prosseguem 'caça' ao atirador do Maine

A “caça ao homem” suspeito de realizar um tiroteio em massa na quarta-feira em Lewiston, nos EUA, entrou esta sexta-feira no segundo dia de operações. O suspeito é considerado armado e perigoso e as autoridades pedem vigilância aos habitantes.

A polícia de Lewiston, juntamente com o FBI, procura um reservista do exército dos EUA identificado por câmaras de videovigilância como Robert Card, de 40 anos, que terá matado 18 pessoas, ferindo outras 13 num ataque a um bar e a um clube de bowling.

Os cidadãos de localidades situadas num perímetro de até 100 km ao redor de Lewiston foram encorajados a permanecer em casa e estar em alerta. As escolas e a maioria das empresas de, pelo menos, três cidades da região, vão manter-se fechadas nesta sexta-feira. Foram organizadas vigilâncias de bairro.

Na quinta-feira, a polícia cercou uma casa rural da família de Card, em Bowdoin, também no Maine, mas não houve qualquer sinal do suspeito. As autoridades executaram mandados de busca noutras zonas e endereços associados de alguma forma a Card, mas sem sucesso.

Card passou por uma avaliação de saúde mental em meados de julho, depois de começar a agir de forma irregular durante o treino militar e foi temporariamente internado num centro de saúde mental.